Prix Goncourt : Des jurés refusent d’aller à Beyrouth pour annoncer les finalistes

Déclaration du ministre libanais de la Culture

Il s’agissait des Français Eric-Emmanuel Schmitt, Pascal Bruckner et Pierre Assouline, et de Tahar Ben Jelloun. «Je ne me sentirais pas en sécurité dans ce pays où on assassine assez facilement», a déclaré l’auteur franco-marocain sur la radio France Inter, estimant n’avoir «aucune envie d’aller risquer (s)a vie».