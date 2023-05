Australie: Des kangourous de poche font leur retour dans le sud

La bettongie à queue touffue peuplait autrefois plus de 60% de l’Australie, avant d’être victime des chats, des renards et des défrichements après la colonisation européenne, il y a plus de deux siècles.

La bettongie à queue touffue, un rare marsupial ressemblant à un kangourou de la taille d’un lapin, revient en Australie, plus de 100 ans après avoir disparu du sud du continent. On l’appelle aussi le bettong de Tasmanie, il saute avec ses pattes arrière comme un kangourou. Ces minimarsupiaux peuplaient autrefois plus de 60% de l’Australie, avant d’être victimes des chats, des renards et des défrichements après la colonisation européenne, il y a plus de deux siècles.