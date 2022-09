Décès d’Elizabeth II : Des kilomètres de queue pour un adieu poignant à la reine

Placé sur une estrade et recouvert de l’étendard jaune, rouge et bleu marine de l’Écosse, une couronne de fleurs blanches et la couronne en or massif de l’Écosse posées au-dessus, le cercueil est resté accessible toute la nuit à la population. Il est gardé par quatre archers royaux et protégé par un cordon qui tient le public à distance de plusieurs mètres.