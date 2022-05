Genève : Des kits de produits menstruels écolos distribués cet été

Un stand mobile fera le tour de plusieurs événements estivaux au bout du lac pour sensibiliser et faire connaître les alternatives aux produits menstruels jetables.

«Quitte à saigner autant réutiliser!» C’est sous ce slogan qu’un stand mobile intitulé «Menstruations zéro déchet» sera présent dans une dizaine de manifestations ou événements, entre mai et octobre. Ce dispositif d’information et de sensibilisation, qui s’inscrit dans le cadre du programme «Stop précarité menstruelle» de la Ville de Genève, distribuera 1000 kits découverte. Ceux-ci contiendront des produits menstruels réutilisables, comme les coupes, les culottes ou serviettes lavables.

Alternatives «peu connues»



L’un des enjeux est de faire découvrir ces alternatives en plein essor et «jusque-là peu connues en Suisse», indique le Département des finances, de l’environnement et du logement, qui souligne leurs avantages sanitaires et environnementaux: «Si elles s’avèrent également plus économiques sur le long terme, elles ont néanmoins un coût de départ qui peut constituer un frein, tout comme le manque d’informations encore accessibles à leur sujet.»