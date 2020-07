Covid-19

A l’épreuve du virus, la loi sur les épidémies a montré des lacunes

Selon une étude, la loi suisse sur les épidémies de 2016 est insuffisante pour une situation de pandémie.

Il en a résulté des interprétations différentes dans les cantons, entraînant des inégalités de traitement. Par exemple, certains cantons ont choisi de financer les séjours hospitaliers «Covid-19» via des prestations d’intérêt général. Dans ce cas, la personne assurée n’a rien eu à payer de sa poche. Dans d'autres, les frais ont été couverts par l'assurance maladie, impliquant une participation du patient au travers de sa franchise, la quote-part et la participation journalière.

Réflexions en cours

«Il est clair que pour une pandémie on attend que les mesures soient les plus cohérentes possible à l'échelle nationale», ajoute Pierre-Yves Maillard. Mais il n'est pas non plus mauvais que certains cantons prennent des mesures plus ambitieuses, propres à motiver d'autres cantons, voire à faire évoluer la Confédération, notamment dans le domaine social ou économique.