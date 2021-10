Etat civil – Dès l’an prochain, changer de sexe sera une formalité

État civil : Dès l’an prochain, changer de sexe sera une formalité

Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier l’entrée en vigueur d’une procédure simplifiée, votée par le Parlement, pour changer de sexe et de nom à l’état civil.

Dans le langage du Conseil fédéral, on parle de «débureaucratisation» de la procédure de changement de sexe à l’état civil, dès le 1er janvier 2022. Quiconque pourra «modifier les indications relatives au sexe et aux prénoms par une déclaration remise à l’office d'état civil, dans le cadre d’une procédure simple et rapide», dit le gouvernement. Seul un émolument de 75 francs sera demandé.