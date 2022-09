Mort d'Elizabeth II: tout un programme est prêt pour la suite

Mort de la reine Elizabeth II : Dès l’annonce du décès, tout un programme est prêt pour la suite

Depuis les années 1960, le décès de la reine a été préparé et anticipé par le gouvernement britannique ainsi que par les médias, qui ont des annonces et des séquences de portraits préenregistrées sur la vie et la mort d’Elizabeth II. Ce jeudi soir, vers 19h30 (18h30 heure locale), sur BBC One, le présentateur, habillé en complet noir a annoncé le décès de la reine. Puis, l’hymne du Royaume-Uni «God save the Queen» a retenti avec un portrait de la monarque. A l’avenir il faudra appeler l’hymne «God save the King».