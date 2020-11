Des images de télévision montrent la petite Elif être transportée sur un brancard jusqu’à une ambulance, sous les applaudissements des secouristes et des habitants. Les deux soeurs – des jumelles de 10 ans – et le frère d’Elif (7 ans) avaient été secourus avec leur mère samedi, mais le garçon a succombé à ses blessures.

Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier en Turquie depuis celui qui a frappé la ville de Van, dans l'est du pays, en 2011, et qui avait fait plus de 500 victimes. En janvier de cette année, un tremblement de terre a tué 41 personnes dans la province orientale d'Elazig. Le séisme de vendredi, d'une magnitude de 6,9 selon l'Institut Kandilli d'Istanbul, s'est produit en mer Égée, au nord-est de Samos.