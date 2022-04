Présidentielle Française - Des larmes et un ras-le-bol de Macron exacerbé chez Mélenchon

Une attente fébrile sous un soleil printanier et puis des larmes. En milieu d’après-midi, le QG de Jean-Luc Mélenchon grouillait de journalistes et de quelques invités mais les militants se faisaient encore discrets. Parmi les cadres du parti de gauche radical, l’espoir était permis. «Avec le taux d’abstention qui se profile on peut y croire», glisse une volontaire.

Devant le Cirque d’Hiver Bouglione, lieu choisi par le candidat de la France Insoumise pour tenir sa soirée électorale, une estrade, un écran géant et des haut-parleurs qui jouent du blues. Des badauds passent, certains se mettent à danser mais peu savent qu’il s’agit du QG d’un parti politique. C’est vers 18h, que les militants commencent à arriver. Ils s’agglutinent devant l’entrée «réservée aux invités». «Ça fait pas très populaire mais c’est pas bien grave», glisse Magali en référence au programme d’«union populaire» proposé par Jean-Luc Mélenchon.

«J’ai travaillé mon cri d’agonie, laissez-moi rentrer»

Yacine 29 ans a voté pour le candidat de gauche en 2012 et 2017. «J’y croyais plus en 2017 mais j’y crois quand même sinon je serais resté chez moi pour pleurer. J’habite le 19e arrondissement, un quartier populaire et j’ai mis une heure pour entrer dans le bureau. Même les jeunes du quartier ont attendu pour aller voter». «Ce qui est sûr c’est que si Macron est au 2e tour je ne voterai pas pour lui» glisse Maud à côté de lui. Même son de cloche de la part de Stéphane, 28 ans dépité par les premières estimations qui donnent son favori troisième: «La première (en 2012) fois faire barrage OK, la deuxième fois (2017) passe encore mais pas une troisième fois».

«J’ai travaillé mon cri d’agonie, laissez-moi rentrer», hurle un autre sympathisant qui, lui non plus, ne faisait pas partie des invités. L’attente est de plus en plus insoutenable et à 20 heures, lorsque les résultats tombent enfin, la foule amassée devant l’écran géant laisse échapper sa déception. Des huées se font entendre et certains fondent carrément en larmes. Jean-Luc Mélenchon a d’ores et déjà annoncé qu’il ne se représenterait pas une quatrième fois ce qui accentue l’amertume des militants.