Berne - Dès le 12 juillet: un certificat Covid light pour la Suisse

Alors que les cantons et la Confédération se familiarisent encore avec les nouvelles procédures pour la mise en place du certificat Covid, un deuxième projet est déjà en cours. Vendredi, le Conseil fédéral a chargé l'Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) d’élaborer un second certificat, rappelle «Blick». Ce document dit «léger» devrait être utilisé au niveau national et contenir moins de données. La Confédération veut ainsi éviter que des données personnelles sur la santé ne tombent entre de mauvaises mains.