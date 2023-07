Dès le 1er Août, feu vert pour la vignette électronique

Bonne nouvelle pour ceux qui pestent en décollant la vignette annuelle pour utiliser les autoroutes suisses. Depuis le 1er août, une version électronique sera disponible. Il suffira de se rendre sur ce site , puis d’indiquer trois choses: la catégorie de véhicule, le pays d’immatriculation et le numéro de plaque de contrôle. Le paiement des 40 francs se fera par carte de crédit ou par moyen de paiement en ligne. L’achat peut donc se faire partout, moyennant un accès au Net. Enfin, pour les inconditionnels de la version autocollante, elle sera toujours disponible. Et la validité de la vignette restera inchangée, qu’elle soit collante ou pas.

Contrôle électronique

Lors d’un contrôle routier, il ne sera pas nécessaire de présenter la vignette électronique. Les gardes-frontières ou les policiers utiliseront une application pour contrôler l’e-vignette. Pour ceux qui loueront une voiture par exemple, et qui voudront savoir si l’e-vignette a été achetée, un contrôle sera possible sur le site de la Confédération. En entrant le pays d’immatriculation et le numéro de plaque, on saura si la taxe autoroutière a été payée.