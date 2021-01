Après l’ouverture de quatre centres le 11 janvier, deux nouvelles structures de vaccination seront opérationnelles dès lundi: l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) et à l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC). Début février, en fonction des vaccins disponibles, le nombre d’injections quotidiennes pourra passer à 3000 dans les centres, en marge des 900 des équipes mobiles. Au cours du mois de mars, le nombre d’injections devrait atteindre les 5000 par jour. L’ensemble des institutions devraient avoir été visitées pour la première dose d’ici au 10 février. Sauf situation particulière et difficultés d’approvisionnement, la campagne de vaccination des institutions s’achèvera entre le 5 et le 15 mars avec la deuxième dose.