Annonces du Conseil fédéral - Dès le mois d’août, le retour à une vie quasiment normale

Phase de protection . En cours, jusqu’à fin mai environ . Vaccination des personnes vulnérables . Mesures strictes pour maîtriser l’épidémie . Durcissements si certaines valeurs sont dépassées (incidence au delé de 450, plus de 120 hospitalisations par jour en moyenne, plus de 300 lits de soins intensifs utilisés, taux de reproduction 1,15) . Assouplissements: aucun

Phase de stabilisation . Jusqu’à fin juillet environ . Vaccination de la population au sens large . Possibilité de rouvrir les restaurants, de lever l’obligation du télétravail, d’assouplir les mesures dans les commerces, le sport et les loisirs . Un retour en arrière est toujours possible en fonction de l’évolution de la situation . Possibilité d’assouplissements sélectifs pour les personnes avec un Certificat Covid

Phase de normalisation

. Dès que toute la population aura pu choisir de se faire vacciner et aura eu accès aux deux doses

. Les restrictions et fermetures sont toutes levées progressivement

. L’obligation du port du masque pourra être levée dans plusieurs lieux

. En cas de surcharge du système de santé, les restrictions «ne concernent plus que les personnes qui ne se seront pas fait vacciner».