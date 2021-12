Pandémie – Dès le premier mois, le Covid a fait 547 morts en Suisse

En mars 2020, sur le total des décès, 10% de ceux chez les hommes et 6% de ceux chez les femmes ont été dus aux Covid-19. Getty Images

Les rapports sur les causes de décès sont établis à un rythme annuel en Suisse, comme dans les autres pays. Ces statistiques annuelles permettent d’établir des comparaisons entre les régions et dans le temps. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a accéléré le processus de codage et d’analyse des données. Une exploitation mensuelle des données pour les trois premiers mois de l’année a été réalisée pour la première fois en plus de l’exploitation annuelle pour pouvoir publier des résultats à un rythme plus soutenu.

Ces chiffres sur les causes de décès ont été complétés pour la première fois pour l’année 2020 par des indications sur le Covid en tant que nouvelle cause principale ou concomitante de décès. En Suisse, entre janvier et mars 2020, 18 501 personnes sont décédées. La majorité de ces décès étaient dus, comme les années précédentes, à des maladies cardiovasculaires (27% chez les hommes, 31% chez les femmes) ou au cancer (25% chez les hommes, 19% chez les femmes).

95% de victimes de plus de 64 ans

Mars 2020 a été le premier mois où des personnes sont décédées suite au coronavirus. dans notre pays. 576 morts dues au coronavirus ont ainsi été recensées, mais dans 5% de ces cas (soit 29 personnes) le Covid n’était pas directement responsable du décès. Cela signifie que dès le premier mois, le Covid a été la cause principale de la mort de 547 personnes: 344 hommes (63%) et 203 femmes (37%), écrit l’OFS. 49% de ces personnes étaient âgées de 65 à 84 ans et 46% de 85 ans et plus. Sur la totalité des décès recensés en mars 2020, le Covid en est la principale cause pour 10% des hommes et 6% des femmes décédés.

Pour 498 de ces 547 décès, soit donc 91% d’entre eux, les personnes souffraient de pathologies préexistantes ou de séquelles. , 70% des hommes et 57% des femmes souffraient également de maladies cardiovasculaires (affections concomitantes). Les maladies respiratoires étaient mentionnées comme affections concomitantes pour 77% des hommes et 75% des femmes, suivies du diabète sucré (14% des hommes et 13% des femmes) et de la démence (10% des hommes et 16% des femmes).