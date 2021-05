Chine : Des léopards en liberté sèment la panique

Un léopard était activement recherché lundi dans l’est de la Chine, après son évasion avec deux autres félins d’un parc animalier. Celui-ci a fait l’objet de vives critiques pour avoir tardé à donner l’alerte.

Ce n’est que bien plus tard samedi que le zoo a finalement admis qu’un de ses pensionnaires s’était fait la belle. Et le parc animalier de présenter des excuses pour ne pas avoir donné l’alerte plus tôt, afin de ne pas «semer la panique».