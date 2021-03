Des clients de Credit Suisse ont décidé d’attaquer la banque devant la justice civile. Ils lui réclament le versement de plus de 100 millions de francs, a révélé la «Tribune de Genève». Ces plaignants ont perdu ces sommes par la faute d’un gérant véreux, condamné au pénal en 2018, et décédé depuis. Dans son jugement, le tribunal avait estimé que l’établissement bancaire ne pouvait pas déceler la fraude. Tel n’est pas l’avis des lésés, qui ont demandé une nouvelle enquête au Ministère public – classée en février. Surtout, il brandissent un rapport de la FINMA, le gendarme financier suisse. Ce document établirait l’existence de divers manquements de Credit Suisse dans cette affaire, affirme Me Giorgio Campa, qui représente deux hommes d’affaires russes dépouillés par le gérant.