Autriche : Des lettres du père d’Hitler dormaient dans un grenier

En voulant isoler ses combles, une femme a trouvé 37 missives d’Alois Hitler adressées à son aïeul dont il voulait racheter la ferme. Elles sont parues dans un livre.

L’historien Roman Sandgruber a authentifié ces lettres et en a fait un livre qui est paru récemment uniquement en allemand.

«Au début, j’étais plutôt sceptique: on sait très peu de choses sur la jeunesse» du Führer «et encore moins sur son père», avoue à l’AFP ce spécialiste, qui s’attendait à tomber une fois de plus sur une découverte farfelue.

Pourtant la correspondance jaunie s’est bien vite révélée authentique: écriture soignée, timbres d’époque, signature tristement célèbre et même cachets de cire intacte... les 31 missives étaient bien de la main d’Alois Hitler.

De quoi permettre à l’universitaire âgé de 74 ans d’écrire la première biographie du patriarche, né en 1837 et mort en 1903. Adolf était alors tout juste âgé de 14 ans.

Le livre en allemand (non traduit) a été publié le 22 février. Un événement: à ce jour, ces courriers sont les très rares connus du père du dictateur, qui a eu huit enfants fruits de trois mariages.

Ils ont été rédigés par Alois Hitler du temps de l’Empire austro-hongrois, à l’attention d’un certain Josef Radlegger.

A cet employé des Ponts et Chaussées, il voulait racheter une ferme dans un village de Haute-Autriche (nord) en 1895, six ans après la naissance du petit Adolf.

Mère émancipée

«Ma femme aime être active et possède un certain enthousiasme ainsi qu’une bonne compréhension de la chose économique», écrit ainsi Alois Hitler à son partenaire commercial.

Klara, l’une des rares personnes à ne pas subir les foudres d’Alois, apparaît dans ses courriers comme «une femme profondément émancipée, comme on dirait aujourd’hui», selon Roman Sandgruber.

Les traces laissées par le fonctionnaire des douanes témoignent aussi de son ascension sociale et d’une soif de respectabilité locale passant par la propriété terrienne.

Bien que le chercheur se garde d’établir des comparaisons hâtives entre Alois et son fils, il voit en eux un point commun: ce sont des «autodidactes» revendiqués.

«Tous les deux méprisaient ceux qui avaient suivi une scolarité classique – les universitaires, les notaires, les juges, et plus tard même les officiers militaires», dit-il, ajoutant qu’ils se prenaient pour des «génies».

Roman Sandgruber est plus prudent sur les racines de l’antisémitisme d’Adolf Hitler: des propos haineux du père envers les Juifs ont bien été retrouvés plus tard dans sa vie, mais l’historien évoque plus largement l’influence sur le futur dictateur nazi d’un racisme répandu dans la société autrichienne de l’époque.