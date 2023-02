Team jorge : Des liens entre les mercenaires de la désinformation et un espion suisse

Aucune campagne de désinformations d’ampleur visant la Suisse n’a été répertoriée pour l’heure, lit-on dans «20 Minuten». Le conseiller national UDC Franz Grüter pense que le pays n’est pas à l’abri, surtout quand les résultats de certaines votations se jouent à quelques milliers de voix de différence. La socialiste Min Li Marti partage cet avis mais reste sereine: «En Suisse, il n’y a pas de concentration du pouvoir politique et nous avons une longue tradition démocratique. Le fédéralisme et le fait que le gouvernement est une autorité collégiale rendent les influences et les manipulations plus difficiles», estime-t-elle.