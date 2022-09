La Suisse fête la Journée du végétarisme

Benjamin Luzuy, qui multiplie les plats sans viande ni poisson à la carte de ses restaurants et de son service traiteur, se réjouit de cette initiative. «La demande est de plus en plus forte», explique le cuisiner à l’occasion de la Journée mondiale du végétarisme. Les chiffres lui donnent raison: les végétariens et les véganes représentent actuellement en Suisse environ 5% de la population, selon Statista. Le nombre de flexitariens, qui choisissent plus souvent une alimentation végétarienne, sans pour autant renoncer à la viande ou aux poissons, est quant à lui en augmentation. «Cela fait un moment que nos clients nous demandent des menus créatifs autour du végétal.»

Le pot-au-feu végétal, les ravioles et les légumes entiers rôtis ou laquées avec des jus de champignons séduisent de plus en plus. «Le plus difficile est de donner au client le sentiment de générosité et de satiété. Et surtout d’écarter l’impression d’avoir eu une assiette avec des accompagnements uniquement.»