Actualisé 22.04.2020 à 21:32

Coronavirus-Genève

Des lignes TPG renforcées dès le 27 avril

Actuellement en horaire réduit, les Transports publics genevois (TPG) vont adapter les cadences sur certaines lignes à partir de lundi prochain.

de Léonard Boissonnas

L'offre des TPG a été réduite le 23 mars, puis le 1er avril. Keystone/Martial Trezzini

Avec la reprise progressive annoncée des activités économiques, l'offre en transports publics va augmenter, après plusieurs semaines de fonctionnement restreint. Dès lundi 27 avril, les TPG vont procéder à un premier renforcement de l'offre actuelle, «compte tenu de nos observations et de demandes de la clientèle», indique François Mutter, porte-parole de l'entreprise genevoise.

Plusieurs lignes vont par exemple voir leur fréquence doubler à certaines heures. Ce sera le cas de la ligne de tram 17 (Lancy-Pont-Rouge-Gare - Annemasse) de 6h à 19h, de la ligne de tram 18 (Lancy-Bachet-Gare- CERN) entre 6h et 10h, ou encore des lignes de bus 11 (Bout-du-Monde - Jardin Botanique) et 22 (ZIPLO-Nations) entre 6h et 18h.

L'augmentation de l'offre sur l'ensemble du réseau, quant à elle, est prévue à partir du 11 mai. Toutefois, le volume de cette hausse doit encore être précisé: «Nous examinons actuellement en lien étroit avec l'Office cantonal des transports de l'Etat de Genève et ORCA Genève (ndlr: le dispositif cantonal de crise) différentes possibilités pour le lundi 11 mai, rapporte François Mutter. Il s'agira notamment d'assurer la reprise des courses scolaires et de réaliser une augmentation de l'offre après deux baisses consécutives. Nous travaillons pour accompagner la reprise de l'économie et assurer les exigences émises d'un point de vue sanitaire.»

Pour rappel, les TPG avaient réduit leurs prestations une première fois le 23 mars, avec une baisse de 40% de l'offre. Depuis le 1er avril et jusqu'au 10 mai, le réseau fonctionne selon l'horaire du dimanche, soit une diminution de près de 50% de l'offre, avec un renforcement ponctuel aux heures de pointe.

Mesures de protection à l'examen

Pour ce qui est de mesures de protection supplémentaires dans les véhicules, celles-ci «sont en cours d'examen, poursuit François Mutter. L'Office fédéral des transports et les CFF doivent élaborer d'ici la semaine prochaine, sur mandat du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, un concept de protection pour les transports publics qui sera mis à disposition des entreprises de transports. Nous serons appelés, comme l'ensemble des entreprises de transports publics en Suisse, à reprendre et à adapter ce concept.»