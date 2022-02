Instagram : Des likes privés pour désencombrer la messagerie

Le patron d’Instagram a annoncé une nouvelle fonctionnalité concernant les stories afin de limiter le nombre de messages directs envoyés.

Entre la barre permettant d’envoyer un message et le bouton en forme d’avion en papier, qui permet de partager une story à un contact, s’est glissée une nouvelle icône en forme de cœur. En appuyant dessus, l’utilisateur pourra envoyer un like. Ce dernier restera privé, seul l’auteur de la story pouvant consulter le nombre de personnes ayant vu et liké ses contenus, et ne sera pas donc comptabilisé comme sur les publications classiques.