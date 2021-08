Tanzanie : Des lions tuent trois jeunes enfants près du Ngorongoro

Les victimes s’étaient introduites dans une forêt proche de la réserve naturelle tanzanienne pour y retrouver du bétail perdu, a annoncé jeudi la police.

Âgés de 9 à 11 ans, des enfants venaient de rentrer de l’école et s’étaient introduits dans une forêt proche de la zone de conservation du Ngorongoro pour y chercher les animaux, a déclaré Justine Masejo, le chef de la police d’Arusha. «C’est là que les lions ont attaqué et tué trois enfants, en blessant un (autre)», a-t-il ajouté.

Conflits entre éleveurs de bétail et faune sauvage

Situé au nord de la Tanzanie, le Ngorongoro, un cratère mondialement connu pour ses paysages et sa faune sauvage, est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Les autorités autorisent les éleveurs à vivre dans les parcs nationaux et à faire paître leur bétail aux côtés de la faune sauvage. Mais les conflits entre humains et animaux, notamment avec les lions et les éléphants, sont fréquents, ces derniers attaquant parfois les habitants, le bétail ou bien détruisant les cultures.