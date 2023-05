Alerte: Des listérias dans des oeufs de saumon Balik Pearls

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) indique avoir été informé de la présence de listeria dans des œufs de saumon Balik Pearls de la société Caviar House & Prunier City GmbH. L’OSAV ajoute que chez les personnes sans déficit immunitaire, une infection par la bactérie de type listeria monocytogenes provoque le plus souvent des symptômes légers, voire aucun symptôme. Mais les personnes immunodéprimées peuvent, elles, manifester toute une série de symptômes graves, dont l’issue peut être fatale dans certaines circonstances. Pendant la grossesse, une infection due aux listérias peut entraîner une fausse couche ou provoquer une septicémie ou une méningite chez l’enfant à naître.

Le produit concerné a une date de durabilité minimale au 31.12.2023. Il s’agit d’emballage de 100g d’œufs de saumon Balik Pearls vendus dans les endroits suivants: Caviar House & Prunier Shops Suisse (y c. Shop in Shop Globus Zurich, Glatt, Lausanne, Genève, Seafood Bar Globus Genève et Balik Farm), CHAP - Caviar House & Prunier Seafood Bar et Caviar House Shops aux aéroports de Zurich et de Genève, Gabbani Sa (Lugano), Mion Frutta e Verdura SA (Lugano), CHAP – The Bar Balik Kitchen (Zurich), Moreira Gourmet House AG (Küsnacht), Dörig und Brandl AG (Schlieren).