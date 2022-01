Histoire : Des Lituaniens poursuivent en justice Mikhaïl Gorbatchev

Jeudi, la justice lituanienne a été saisie d’une plainte contre l’ancien président russe Mikhaïl Gorbatchev, en raison de la répression soviétique de 1991.

Six Lituaniens ayant perdu des proches pendant la répression soviétique du mouvement pour l’indépendance de la Lituanie en 1991, ont intenté jeudi un procès à l’ancien dirigeant russe Mikhaïl Gorbatchev. Cette action en justice a été engagée 31 ans après l’assaut donné le 13 janvier 1991 par des troupes soviétiques contre de nombreux édifices gouvernementaux dans la capitale lituanienne Vilnius. Quatorze civils non armés ont perdu la vie et plus de 700 personnes ont été blessées au cours de cette attaque.