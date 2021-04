Sophie de Quay : Des live intimistes dans des endroits insolites

Privé de salles de concert, le duo romand organise des performances dans des endroits inattendus. Comme celle dans l’appartement familial de Crans-Montana (VS).

S’il y a un groupe dont l’ardeur au travail n’a pas été refroidie par la pandémie, c’est bien Sophie de Quay. Lors du semi-confinement 2020, le duo a été dans les premiers à diffuser des live streamings, à un rythme régulier et en accueillant une ribambelle d’artistes suisses comme invités. Puis, lorsque la situation sanitaire l’a permis, et tout en s’adaptant aux mesures sanitaires en vigueur, Sophie Loretan et Simon Jaccard ont relancé leur «Avant-Première», des apéros-concerts dînatoires payants en tout petit comité.