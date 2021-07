Hong Kong : Des livres pour enfants jugés subversifs, leurs auteurs arrêtés

Pékin a interpellé 3 femmes et 2 hommes âgés de 25 à 28 ans pour avoir écrit une histoire métaphorique visant à expliquer le mouvement prodémocratie aux plus jeunes.

Les autorités accusent les trois femmes et deux hommes âgés de 25 à 28 ans de «complot pour publier, distribuer, montrer ou copier des publications séditieuses».

Le groupe cherchait à «attiser la haine de la population, en particulier des jeunes enfants, à l’égard du gouvernement et de la justice de Hong Kong et à encourager la violence et les actions illégales», poursuit la police dans un communiqué.