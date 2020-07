Hongkong

Des livres pro-démocratie retirés des bibliothèques

Les registres en ligne des bibliothèques de Hongkong indiquent que certains ouvrages rédigés par des militants en faveur de la démocratie ont été retirés des rayons.

Des livres écrits par des figures du mouvement pro-démocratie hongkongais ont commencé à disparaître des bibliothèques de la ville, selon des registres en ligne, quelques jours après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale. Parmi les auteurs dont les titres ne sont plus disponibles figurent Joshua Wong, l'un des militants les plus célèbres et Tanya Chan, une députée pro-démocratie renommée.

Texte très controversé

Liberté de parole menacée

Des recherches sur le site internet des bibliothèques font apparaître qu'au moins trois livres de Joshua Wong, de Tanya Chan et de l'intellectuel Chin Wan ne sont plus disponibles pour le prêt dans les dizaines de points d'emprunts de la ville. Samedi après-midi, un journaliste de l'AFP n'a pas réussi à trouver ces ouvrages dans une bibliothèque du quartier de Wong Tai Sin.

Le département des services culturels et de loisirs de la ville, en charge de la gestion des bibliothèques, a déclaré qu'ils ont été retirés car il a été établi qu'ils contreviennent à la loi sur la sécurité nationale. «Au cours de leur passage en revue, les livres ne seront pas disponibles à l'emprunt et ne seront plus référencés», a-t-il ajouté. Cette loi vise à réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères.