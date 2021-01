La semaine dernière, cette mère de famille neuchâteloise était furax. Elle attendait depuis le mois d’août dernier son nouveau canapé et, quand elle a cru qu’elle serait enfin livrée, tout est allé de travers. «Lundi matin, les livreurs sont arrivés jusque devant le bâtiment avec les différents éléments. Mais, après avoir jeté un rapide coup d’œil, ils ont estimé que ça ne passerait pas et ils sont repartis avec», explique-t-elle.

Après trois jours d’aller-retour au magasin, ainsi que de téléphones et de mails au service client de l’enseigne, une solution a finalement été trouvée. «Le 31 décembre, ils sont arrivés à cinq. En moins de dix minutes, le divan était livré et monté. Ça peut paraître trivial mais, pour le soir de Nouvel-An, c’était important. Nous n’avions pas envie de commencer l’année par terre», sourit-elle. «Nos équipes ont été à l’écoute de cette cliente et nous sommes heureux d’avoir trouvé la solution la plus adéquate», se réjouit la direction de l’entreprise, dont les livraisons sont assurées par des partenaires.