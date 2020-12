Contrat «flexible»

Depuis l’introduction le 1er novembre du salaire minimum de 23 francs, voté par les Genevois le 27 septembre, ils ont reçu de nouveaux contrats qui ne les satisfont pas, comme explique l’un d’eux: «On nous propose deux types de contrats, indique-t-il: un contrat «planning» avec des heures fixes, et un contrat «flexible», où vous êtes payés au temps effectif de travail, entre le moment où on reçoit une commande et celui où on la livre. Pour ces contrats «flexibles», le temps d’attente entre deux commandes n’est pas pris en compte. Sur une période de cinq heures par exemple, on sera payé deux-trois heures maximum, déplore-t-il. De plus, certains n’ont reçu que très peu d’heures, voire pas du tout. Ce ne sont pas que des célibataires ou des étudiants, certains sont pères de famille. C’est injuste.» Parmi les récriminations, des livreurs pointent également la «disparition» de leurs pourboires, leur contrat stipulant que le salaire «comprend les montants supplémentaires versés par consommateur via l’application».