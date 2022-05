Suisse romande : Des livreurs Smood et Simple Pay saisissent la justice

Des salariés de l’entreprise de livraison à domicile et de son sous-traitant ont déposé une requête dans quatre cantons romands pour améliorer leurs conditions de travail.

Le conflit entre Smood, Simple Pay et leurs salariés a franchi une nouvelle étape. Après plusieurs mois d’actions de protestations et de négociations avortées, les coursiers de la société de livraison de repas et de son sous-traitant passent à la vitesse supérieure et portent l’affaire devant la justice (voir 20 minutes du 28 avril). Mercredi matin, quatre personnes, employées dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Valais ont déposé une requête au Tribunal. Au cœur de leur demande: le paiement de toutes les heures de travail, y compris le temps d’attente entre les commandes, et une meilleures rétributions des frais professionnels.