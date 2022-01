Valais - Des locaux dans l’impossibilité de faire vivre la montagne

Propositions rejetées

L’idée suivante est d’utiliser la grange abandonnée d’un paysan, mais, d’après la loi, ce n’est pas possible non plus, au motif que les membres du PALP Festival ne sont pas paysans eux-mêmes. Une autre option est d’offrir le sauna à un ami fermier, pour qu’il puisse mettre à disposition son raccard aux marcheurs. C’est encore non, car ce n’est pas la vocation première de la grange, d’utilité agricole. Nouvelle proposition: utiliser les herbes de l’agriculteur pour parfumer le sauna, en exploitant une faille juridique. Mais il faudrait engager un avocat juriste spécialisé dans le droit des constructions: les chances sont minces et les coûts onéreux.