Genève – Des logements à foison, mais pas d’école pour les ados

Un immense quartier en devenir, des logements par milliers, mais pas encore de cycle d’orientation prévu. Au PAV (Praille-Acacias-Vernets), aucun lieu n’est pour l’heure dévolu à l’instruction des élèves de 12 à 15 ans. Or on sait qu’ils seront foule (la zone accueillera 12’400 nouveaux logements en tout, dont 4000 rien qu’aux Acacias), que les cycles genevois sont saturés et que bâtir pour le secondaire tient, au bout du lac, du marathon. «Dix à douze ans au mieux sont nécessaires», observait en 2020 la ministre chargée de l’Éducation, Anne Émery-Torracinta.

Inquiète, l’élue d’Ensemble à Gauche Françoise Nyffeler vient de saisir le Conseil d’État d’une question à ce sujet. «Depuis dix-vingt ans, on peine à planifier les cycles. On est ensuite obligé de rattraper avec d’énormes structures ingérables, où près de 1000 ados sont mis dans les mêmes bâtiments. C’est explosif. Avec ce nouveau quartier, ce défaut apparaît nettement.» Marc Brunn, membre du rassemblement pour une politique sociale du logement, s’étonne d’autant plus de cet état de fait «qu’au PAV, le gros du foncier est en mains publiques. Ça paraît donc plus facile de réserver des espaces.»