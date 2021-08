Japon : Des lots du vaccin Moderna suspendus à cause d’une anomalie

Le ministère japonais de la Santé avait annoncé samedi le décès de deux hommes de 30 et 38 ans, qui avaient reçu une deuxième dose de Moderna issue de fioles présentant des impuretés.

2 trentenaires décédés

Cette décision intervient au lendemain de l’annonce par le ministère japonais de la Santé du décès, en août, de deux hommes, âgés de 30 et 38 ans, qui avaient reçu une deuxième dose de Moderna provenant de l’un des trois lots suspendus le 26 août par le gouvernement.

Le ministère a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer la cause de leur décès, précisant que «le lien de cause à effet avec la vaccination reste à ce jour inconnue».

«Pour l’instant, nous n’avons aucune preuve que ces décès ont été causés par le vaccin Moderna COVID-19, et il est important de mener une enquête pour déterminer s’il y a un lien», ont déclaré samedi dans un communiqué commun Moderna et Takeda, qui importe et distribue dans l’archipel nippon.