Canton des Grisons : Une meute de loups s’approche d’un groupe de randonneurs

Des touristes ont rencontré plusieurs loups vendredi sur le Steileralp, au-dessus de Sufers. L’Office de la chasse et de la pêche rappelle quelques règles de conduite en pareille situation.

En cas de rencontre avec un loup, l’office de la chasse et de la pêche recommande de rester immobile et de s'adresser à l'animal d'une voix ferme.

Des touristes se sont retrouvés nez à nez avec plusieurs loups vendredi dans les Grisons, rapporte l'Office de la chasse et de la pêche du canton dans un communiqué.

La rencontre s’est produite sur le Steileralp, au-dessus de Sufers. Les randonneurs sont d’abord tombés sur deux loups adultes, qui se sont brièvement approchés d’eux jusqu'à une dizaine de mètres. Peu de temps après, les randonneurs ont ensuite rencontré quatre autres loups, probablement des petits. Les louveteaux ont alors suivi le groupe de randonneurs, et ne se sont détournés qu'après des efforts répétés pour les éloigner.

Les bêtes sont cependant restées dans le champ de vision des touristes pendant un certain temps. Selon l’Office de chasse et de la pêche, il est fort probable que les animaux rencontrés fassent partie de la meute de Beverin.

Règles en cas de rencontre

Les loups qui grandissent et vivent à l'état sauvage ne sont pas fondamentalement dangereux et évitent généralement tout contact avec les humains, soulignent les autorités. Ils peuvent néanmoins devenir dangereux lorsque ils s'habituent aux humains et associent même leur présence à de la nourriture.