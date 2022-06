Royaume-Uni : Des lumières allumées pour clore la première journée du jubilé

La reine Elizabeth II a clôturé jeudi la première journée des célébrations de ses 70 ans de règne en lançant, depuis le château de Windsor, le «Beacon Lighting».

La première journée de célébrations des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II s’est clôturée jeudi soir, à la tombée de la nuit, par l’illumination de milliers de signaux lumineux partout au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth.

Immense sculpture

Plus de 3000 chandelles, torches ou autres feux de joie doivent également être allumés partout dans le pays, y compris en haut des quatre plus hauts sommets des quatre nations du Royaume-Uni, ainsi que dans les îles anglo-normandes, l’île de Man et les territoires britanniques d’outre-mer.