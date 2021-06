Vaud : Dès lundi, le masque n’est plus obligatoire dans les lieux de formation

Suite aux décisions du Conseil fédéral de mercredi, le port du masque n’est plus exigé dans les établissements de l’enseignement obligatoire et postobligatoire vaudois, dès la semaine prochaine.

Plus besoin de masque dans les lieux de formation vaudois. «L’évolution épidémiologique et les chiffres des cas Covid dans la population générale et dans les lieux de formation permettent aujourd’hui de se passer d’une nouvelle réglementation cantonale en la matière», annonce le Canton dans un communiqué ce vendredi. Par conséquent, le port du masque n'est plus obligatoire dès lundi sur le périmètre des lieux de formation de l’enseignement obligatoire et postobligatoire. Cet assouplissement concerne l’ensemble des enseignants et les élèves.