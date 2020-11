Les faits se sont déroulés en deux phases, devant le lycée polyvalent Mireille Grenet (2000 élèves), a expliqué la procureure de Compiègne Marie-Céline Lawrysz. Vers 7h30, une patrouille du commissariat de Compiègne, alertée par des feux de poubelle devant l'établissement, a d'abord essuyé des jets de projectiles et «au moins cinq tirs de mortiers d'artifices». «En danger», les policiers ont dû abandonner le véhicule, qui a été «dégradé», et dans lequel du matériel de police a été dérobé.

Dans un second temps, vers 8h30, «une centaine» de personnes, «encagoulées» d'après la préfecture, ont affronté policiers, gendarmes et pompiers devant l'établissement. L'enquête devra essayer de comprendre l'origine de cette violence. «Un véritable guet-apens. J'ai l'impression que les jeunes ont appelé les forces de l'ordre pour en découdre», confie au «Parisien» une habitante.

Huit mineurs interpellés

«Une nouvelle agression qui s’ajoute à une liste hélas déjà très longue», a dénoncé dans un communiqué le président du SDIS de l'Oise Eric de Valroger. «Il est intolérable de s’en prendre à celles et ceux qui, à chaque heure du jour et de la nuit assurent de missions de secours, avec une rigueur et un professionnalisme sans faille», a-t-il insisté.