Nigeria : Des lycéens kidnappés début juillet ont été relâchés

Les 28 adolescents libérés dimanche avaient été enlevés par des hommes armés dans les dortoirs du lycée baptiste Bethel, à Chikun, dans l’État de Kaduna. Cette attaque est la dernière d’une série d’enlèvements de masse d’enfants et d’étudiants au Nigeria.

Les hommes armés qui avaient enlevé début juillet 121 adolescents dans un lycée du nord-ouest du Nigeria, ont relâché 28 nouveaux adolescents, a affirmé dimanche à l’AFP l’un des responsables de cet établissement secondaire chrétien. Le 5 juillet dernier, des hommes armés ont envahi dans la nuit les dortoirs du lycée baptiste Bethel, situé à Chikun dans l’État de Kaduna, avant de kidnapper ses pensionnaires âgés entre 10 et 19 ans.

Cette attaque est la dernière d’une série d’enlèvements de masse d’enfants et d’étudiants commis dans le nord-ouest du Nigeria par des groupes criminels. «Vingt-huit ont été relâchés et nous les avons réunis avec leurs parents», a déclaré le révérend Joseph Hayab, l’un des responsables du lycée baptiste Bethel. «Les bandits les ont relâchés hier et nous sommes allés les chercher avec les bus de l’Église», a détaillé le révérend, qui a précisé que les enfants ont passé la nuit dans l’école avant que les autorités n’appellent leurs parents tôt dimanche pour leur dire de venir les récupérer. Contactée par l’AFP, la police de l’État de Kaduna n’avait pas réagi dimanche en début d’après-midi.