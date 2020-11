Apple : Des MacBook Pro ne digèrent pas la dernière mise à jour

Certains possesseurs d’ordinateurs portables à la pomme datant de 2013 à 2014 ont signalé des problèmes après avoir installé macOS Big Sur.

Le système macOS Big Sur passe mal sur certains modèles de MacBook Pro plus anciens. Annoncée en juin dernier lors de la conférence WWDC 2020 et déployée le 12 novembre dernier à la suite de la présentation de nouveaux ordinateurs intégrant la nouvelle puce maison M1, la dernière mise à jour du système d’exploitation d’Apple cause des soucis. C’est ce qu’ont signalé sur des forums Apple ou Reddit des possesseurs d’ordinateurs portables de la marque à la pomme dont les appareils datent de 2013 à 2014.