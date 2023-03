Tavannes: Des machines de déminage suisses envoyées en Ukraine

Tavannes (BE) : Des machines de déminage suisses bientôt produites en Ukraine

La Fondation Digger souhaite aider l’Ukraine. L’entreprise reconnue mondialement pour ses engins de déminage va bientôt implanter une chaine de production au plus près de la guerre. Si l’organisation à but non lucratif veut s’installer sur place, c’est pour répondre au mieux à une demande qui ne peut pas être satisfaite uniquement depuis la Suisse. Le déminage du territoire ukrainien nécessiterait en effet 60 machines, alors que la Fondation Digger n’en produit actuellement qu’une par an, peut-on lire dans «Le Journal du Jura».