Coronavirus : Des maires réunis pour la première fois par l’ONU à Genève

Des dizaines de maires doivent évoquer les problèmes des villes liés à la pandémie de coronavirus et au changement climatique.

«Notre expertise et nos solutions prennent de plus en plus d’importance», a affirmé le maire de Genève en ouvrant la réunion organisée par la Commission économique de l’ONU pour l’Europe (CEE-ONU). Plus de 40 édiles de plus de 35 pays participent dans la salle ou encore en ligne.