MAISONS EN BORD DE FALAISES

Des maisons à donner le vertige

Une vie au bord du précipice: c’est ce que montrent les visualisations de cinq maisons censées être construites en bord de falaises.

Les humains ont de tout temps été fascinés par la hauteur et les abîmes (géologiques, pas humaines). C’est pourquoi on ne cesse de voir naître des projets de construction ambitieux où les maisons sont intégrées ou bâties à flanc de falaises. Nous allons vous montrer cinq représentations hautement impressionnantes. En espérant que vous n’ayez pas le vertige.

Casa Brutale

On doit le design, devenu viral dès 2016, de la «Casa Brutale» au bureau d’architectes hollandais OPA. La construction de verre, qui se prêterait volontiers comme cachette du méchant dans James Bond, possède une piscine avec un plancher en verre sur le toit.

The Gin Head Admiralty

Une «vie au bord du précipice» ne signifie pas forcément que tout doit être fait de verre, de métal et de formes minimalistes. Preuve en est cette maison en bord de falaises. Elle se trouve en Écosse et était jadis la propriété de l’armée. Depuis, il est question de la transformer en une bâtisse à mi-chemin entre un château et une villa.