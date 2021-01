Catastrophe en Norvège : Des maisons ont dérivé sur plusieurs centaines de mètres

Les secours étaient toujours à la recherche de survivants, vendredi, deux jours après l’énorme glissement de terrain qui a emporté une partie d’un quartier résidentiel dans une petite ville norvégienne.

Une importante colonne de secours s’active sur place. Des experts suédois et des maîtres-chiens norvégiens ont été envoyés en renfort et l’armée a fourni du matériel. Un char-pont permettra notamment de tenter d’accéder à quelques maisons qui sont restées relativement intactes. Mais l’intervention s’avère extrêmement périlleuse dans cette zone d’environ 350 mètres par 800 touchée par la coulée, car les abords de l’énorme cratère restent très instables.

«Il y a des fissures dans le sol et de l’argile visible», a expliqué jeudi un responsable de la Direction norvégienne des eaux et de l’énergie (NVE), Toril Hofshagen, à l’agence locale NTB, pour justifier l’évacuation de 46 nouvelles personnes. Jusqu’ici, plus de mille habitants ont déjà dû être relogés. Ils ne pourront rentrer chez eux que lorsque la zone sera sécurisée.