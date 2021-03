Le 22 février dernier, une antenne-relais de téléphonie Swisscom à Uttigen (BE) a été sabotée. Un ou des inconnus ont mis le feu aux câbles que l’opérateur historique utilise pour son émetteur 5G. Selon Swisscom, les dégâts matériels se sont élevés à 30’000 francs. L’entreprise a déposé une plainte pénale.

Sur les lieux, la police et les pompiers ont retrouvé une lettre. Pour prévenir de nouveaux incendies criminels, Swisscom, Sunrise et Salt sont invités à verser des dons aux enfants. Les auteurs de ce chantage réclament 4 millions de francs de la part de Swisscom, 3 millions de Sunrise-UPC et 2 millions de Salt.