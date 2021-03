Pandémie : Des malades du Covid décèdent dans un hôpital faute d’oxygène

Sept malades du Covid-19, en réanimation dans un hôpital jordanien, sont décédés samedi suite à une panne d'alimentation en oxygène. Le directeur est en garde à vue.

Le directeur et quatre responsables de l’hôpital public d’Al-Salt, près d’Amman, ont été placés en garde à vue après la mort de sept malades du Covid-19 en réanimation, suite à une panne d’alimentation en oxygène dans l’établissement, a indiqué une source judiciaire.

Pour les besoins de l’enquête et déterminer les responsabilités, le procureur de Salt a décidé de les arrêter pour une semaine, a indiqué samedi le procureur général d’Amman dans un communiqué.

Vive émotion dans le pays

Ces décès ont suscité une vive émotion dans le pays et la colère du roi Abdallah II en plein regain de l’épidémie de coronavirus dans le pays.

Quatre hommes et trois femmes

D’après le ministre de la Santé, Nazir Obeidat, qui a depuis démissionné, une panne d’alimentation en oxygène s’est produite pendant près d’une heure à l’hôpital et «a vraisemblablement entraîné la mort» des patients, quatre hommes et trois femmes âgés de plus de 40 ans.