Concise (VD): Des malfrats explosent un bancomat et s’échappent avec le magot

De nombreux habitants sont sortis de chez eux et un découvert cette scène, digne d’un film d’action.

Après les trois explosions, il ne restait plus grand chose du bancomat.

«Il y a eu trois explosions. La première m’a réveillé. À la deuxième, je suis sorti sur mon balcon et c’est là que j’ai vu le bancomat exploser lors de la troisième détonation. Je n’avais jamais vu une telle boule de feu. Sur le moment, je suis resté tétanisé, sans comprendre ce qui était en train de se passer. Puis, j’ai vu deux personnes, avec des lampes frontales. Mais c’est vraiment quand je les ai entendu dire «C’est bon, on a tout. On se casse!», que j’ai compris que je venais d’assister à un braquage, à 20 mètres de chez moi», explique un habitant de Concise.