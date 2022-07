japon : Des manchots refusent d’être nourris au rabais

Des manchots et des loutres d’un aquarium boudent le poisson meilleur marché servi à cause de l’inflation.

Des manchots et des loutres d’un aquarium japonais font les difficiles: ils refusent le poisson meilleur marché que leurs gardiens leur servent depuis peu, à cause de la flambée des prix, qui contraint le site à faire des économies. Certains manchots sont très catégoriques. «Ils prennent d’abord (le nouveau poisson, NDLR) dans leur bec, mais ensuite ils décrètent qu’ils ne l’aiment pas et le rejettent», a raconté mercredi, Hiroki Shimamoto, le responsable de l’aquarium de Hakone (sud-ouest de Tokyo). Plutôt qu’une question de goût, M. Shimamoto suppose que les manchots sont perplexes, à cause de la taille des nouveaux poissons, plus larges que les anciens: «Ils sentent qu’il y a quelque chose qui cloche», pense-t-il.