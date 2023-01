Venezuela : Des mandats d’arrêt contre les dirigeants du Parlement d’opposition

Les membres de ce parlement parallèle, élu en 2015, ne reconnaissent pas les élections législatives de 2020 remportées par les alliés du président Maduro. Les deux autres membres de la direction sont Marianela Fernandez et Auristela Vasquez, qui, elles, vivent aux États-Unis. «Nous verrons ce que l’Espagne et les États-Unis feront de cette demande du ministère public», a poursuivi le procureur général, ajoutant que son bureau avait également demandé la «saisie et la sécurisation des actifs» et le «blocage et l’immobilisation des comptes» des intéressées.