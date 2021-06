Birmanie : Des manifestants blessés boudent les hôpitaux

Des manifestants blessés par balle lors de rassemblements contre la junte ont peur d’être arrêtés s’ils se rendent dans les hôpitaux gérés par les militaires.

En Birmanie, des manifestants blessés par balle lors de rassemblements contre la junte craignent d’être arrêtés s’ils se rendent dans les hôpitaux gérés par les militaires et recherchent désespérément des médecins bienveillants pour les opérer en secret. Depuis le coup d’État du 1er février et la destitution du gouvernement civil d’Aung Saan Suu Kyi, les manifestations prodémocratie ont été réprimées par l’armée à coups de fusils, de mitrailleuses et autre obus de mortier. Plus de 800 personnes ont été tuées et des milliers d’autres blessées par les forces de sécurité, selon des groupes de défense des droits humains.