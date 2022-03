Suisse – Des manifestants dans la rue pour s’opposer aux centrales à gaz

Neuf manifestations en Suisse

Alors que les grèves internationales étaient placées sous le slogan «People not Profit», des manifestations et des actions ont été menées dans différentes villes suisses. Parmi elles se trouvaient notamment : une manifestation à vélo à Bâle; la tenue de discours et de concerts live pendant l’heure de midi à Saint-Gall ou encore une promenade en robe de soirée organisée à Lucerne «pour attirer l’attention sur le fait qu’un petit nombre de personnes font du profit au détriment de tous les autres», liste «Grève du climat».